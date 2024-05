Radevormwalder Kreisbrandmeister Wilfried Fischer Er tauscht das Feuerwehrauto gegen ein Wohnmobil

Für Fischer bedeutet der Ruhestand nicht Stillstand, sondern eine neue Phase, in der er sich vermehrt seiner Familie, seinen Enkelkindern und persönlichen Interessen widmen kann. Neben der Pflege seines Gartens und einer kleinen Landwirtschaft wird er sich weiterhin ehrenamtlich in der Löschgruppe Landwehr in Radevormwald engagieren.