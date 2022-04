Zensus-Befragung 2022 in Radevormwald : Kreis versichert: Daten werden nicht gespeichert

Oberberg Ganz wichtig für die Büger: Der Oberbergische Kreis speichert keine der erhobenen Daten. Auch an andere Behörden werden keine Daten weitergegeben.

Die erhobenen Daten werden an das statistische Landesamt weitergegeben. Der Oberbergische Kreis speichert keine der erhobenen Daten. Auch an andere Behörden werden keine Daten weitergegeben: So muss zum Beispiel jemand, der vergessen hat, sich am neuen Wohnsitz anzumelden, kein Bußgeld befürchten, wenn er beim Zensus seine Daten zur Wohnsituation preisgibt.