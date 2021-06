Impfen in Radevormwald : Kreis bittet Impfwillige um Geduld

Impfen in Radevormwald

Die Impf-Priorisierung ist am Montag aufgehoben worden. Allerdings gibt es Engpässe bei den Impf-Präparaten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Radevormwald Bereits vereinbarte Termine im oberbergischen Impfzentrum finden statt.

Die Corona-Impfverordnung der Bundesregierung hatte bisher die Impfreihenfolge in Deutschland festgelegt. Die Priorisierung ist, wie angekündigt, seit Montag bundesweit aufgehoben worden. Dennoch können leider nicht sofort alle impfwilligen Personen einen Impftermin erhalten. Darüber informiert jetzt das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises.

„Der Impfstoff ist derzeit bundesweit knapp. Es ist weiterhin Geduld erforderlich. Erstimpfungen können aufgrund einer Impfstoff-Knappheit bis mindestens Mitte Juni in den Impfzentren in NRW nicht angeboten werden“, heißt es in der Mitteilung. „Das Online-Terminvergabeportal des Impfzentrums ist deshalb aktuell geschlossen.“