Eisenbahnkatastrophe vor 50 Jahren : Kranzniederlegung und eine Gedenkveranstaltung

Am Donnerstag um 14 Uhr wird auf dem Kommunalfriedhof, an der Grabstätte der Opfer des Unglücks, eine zentrale Gedenkfeier stattfinden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Als Vertreter der nordrhein-westfälischen Landesregierung wird Innenminister Herbert Reul eine Ansprache halten. Monika Zierden, eine der Überlebenden des Unglücks, wird einige Worte sprechen.

Am Jahrestag des Eisenbahnunglücks am Donnerstag wird auf mehrfache Weise der Opfer gedacht. So wird Bürgermeister Johannes Mans an jener Stelle in Dahlerau, wo die Katastrophe geschah, einen Kranz niederlegen. Dies wird ohne Öffentlichkeit stattfinden. Wie Sandra Pahl, Leiterin der Sekundarschule, mitteilt, wollen die noch lebenden ehemaligen Leiter der Geschwister-Scholl-Hauptschule auf dem Friedhof ebenfalls am Vormittag einen Kranz niederlegen.