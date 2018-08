Krankenhaus in Radevormwald wird gut bewertet

Radevormwald Bei einer bundesweiten Auswertung der Qualität von Krankenhäusern hat es das Sana-Klinikum in Radevormwald unter die Gruppe der 417 besten Einrichtungen geschafft. Bei Geschäftsführer herrscht Freude.

Man nennt sie „Rankings“, jene Listen, die einen Überblick geben, wer auf einem Gebiet im Lande der beste ist. Auch die Qualität medizinischer Einrichtungen wird regelmäßig abgeklopft, um solche Rankings aufzustellen. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat aktuell ein solches veröffentlicht. Das FAZ-Institut hat gemeinsam mit der Faktenkontor GmbH mehr als 2000 Kliniken in allen Bundesländern unter die Lupe genommen. Am Ende blieb eine Liste der 417 „besten Krankenhäuser in Deutschland.“ Die Belegschaft des Sana-Krankenhauses in Radevormwald darf sich freuen: Sie hat es auf diese Bestenliste geschafft.