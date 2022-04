Start in die Fahrradsaison in Radevormwald : Kostenfreie Workshops für Radsportler

Radevormwald Vom 6. bis zum 8. Mai dreht sich bei Radsport Nagel alles ums Fahrrad. Zahlreiche kostenfreie Aktionen sowie zwei Radtouren stehen auf dem Programm.

Radsport Nagel in Radevormwald startet am Muttertagswochenende mit vielen Aktionen in die Fahrradsaison. Fahrradfreunde profitieren von diesem Aktionswochenende, weil sie sich für zahlreiche Aktionen kostenfrei anmelden können. Die Aktionstage laufen am Freitag, 6. Mai von 10 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 7. Mai von 9 bis 20 Uhr am Standort an der Leimholer Straße. Die Workshops finden am Samstag statt und können kostenlos, aber mit Voranmeldung, besucht werden.