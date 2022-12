Bürgerhaus in Radevormwald Festliches Konzert mit Tanz und Gesang

Was dann folgte, war ein erwärmendes Gefühl, beim Anblick der Mini-Ballerinen der Lenneper Tanzetage. In ihren Tutus, mit ihren zu einem Dutt streng zurückgekämmten Haaren, tippelten sie vor die Bühne und sorgten so schon lange vor ihrem eigentlichen Auftritt für die ersten Ausrufe. „Oh Gott, wie süß sie sind“, entfuhr es verzückt einer Dame in den oberen Rängen. Zu Peter Tschaikowskys „Die Rohrpfeifen“ aus dessen Märchenballett „Der Nussknacker“ tänzelten sie ihre Choreografie vor. Die Basisgrundschritte der Ballettausbildung hatten die kleinen Mädchen inne. Ihr Anblick erwärmte so viele Herzen im Saal, dass die fehlende Synchronität ihres Tanzes den zuckersüßen Faktor ihres Auftrittes sogar erhöhte. Jubelnden Applaus und begeisterte Pfiffe ernteten die kleinen Mini-Ballerinen nach ihrem gelungenen Auftritt.