Klassik in Sieplenbusch : Konzert im asiatischen Stil – mit Gesang und Drama

Sieplenbusch Sopranistin Liu Wei, Tenor Ricardo Marinello und Pianist Aleksandar Filic sorgen für anspruchsvollen Galanachmittag. Ob die nächsten Konzerte im Asiatischen Museum tatsächlich stattfinden können, wird die weitere Entwicklung der Pandemie zeigen.

Die Sopranistin Liu Wei war am Sonntag zusammen mit ihrem Partner Ricardo Marinello zu Gast in Radevormwald. Der Tenor und die Sopranistin begrüßten ihr Publikum im Museum für Asiatische Kunst. Eigentlich sollten sie die große Bühne einweihen, die in diesem Jahr im Garten des Museums errichtet wurde, allerdings musste das Konzert aufgrund der Wetterlage in den Innenraum verlegt werden.