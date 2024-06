Konzert für Trägerverein in Radevormwald „Es würde eine große Lücke reißen"

Im Anschluss mischte der „RockOn“-Chor der Radevormwalder Musikschule unter Leitung von Timo Deitz die Bühne auf: Ein bunt gemischter Chor, in Alter und Geschlecht, schmetterte Hits von Rock-Größen wie den Rolling Stones (Jumping Jack Flash), Joan Jett & The Blackhearts (I love Rock ’n’ Roll), The Monkees (I’m a believer) oder The Mamas and the Papas (California Dreamin'). Beim Monkees-Hit wippten und tippten die Füße des Publikums wie von alleine mit – und die Männer und Frau stiegen zeitweise gar als Spontanchor mit in den Gesang ein.