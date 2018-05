Radevormwald: "Komödie im Dunkeln" statt "Floh im Ohr"

Radevormwald Kurzfristig umdisponieren müssen die Besucher, die sich bereits auf die Komödie "Floh im Ohr" von Georges Feydeau, die das Rheinische Landestheater Neuss (RLT) im Bürgerhaus aufführen wollte, gefreut hatten.

Da sich einer der Hauptdarsteller so verletzt hat, dass er zurzeit nicht spielen kann, muss die Aufführung abgesagt werden. Stattdessen hat der Kulturkreis Radevormwald mit dem RLT abgestimmt, dass als Ersatz am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr, die Komödie "Komödie im Dunkeln" von Peter Shaffer aufgeführt wird. Das Besondere an dieser Komödie ist Peter Shaffers Idee, Licht und Dunkel zu vertauschen: Ist die Bühne hell erleuchtet, tappen die Figuren im Dunkeln.