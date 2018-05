Radevormwald: Komödie im Dunkeln erhellt Publikum

Radevormwald Das Rheinische Landestheater Neuss spielte am Mittwoch eine Komödie im Bürgerhaus. Die Besucher lachten über die Folgen eines Kurzschlusses.

Nachdem es in dem Londoner Apartment des Bildhauers Brindsley Miller, gespielt von Josia Krug, einen Kurzschluss gab, wird das gesamte Gebäude von der Dunkelheit der Nacht verschluckt. Die Möbel, die Brindsley zusammen mit seiner Verlobten Carol alias Juliane Pempelfort ihres verreisten Nachbars Harold, verkörpert von Andreas Spaniol, in die eigene Wohnung geschleppt haben, sind jetzt nicht mehr zu erkennen. Der reiche Kunstsammler, der die Arbeiten des Nachwuchskünstlers beurteilen soll, kann von den Möbeln nicht mehr beeindruckt werden. Angesichts des anstehenden Besuchs des Kunstsammlers und des künftigen Schwiegervaters, der passend mit Joachim Berger besetzt ist, gerät das verlobte Paar in Aufruhr. Zu allem Überfluss kehrt der Nachbar früher aus dem Urlaub zurück, und die schrullige Nachbarin von nebenan sucht Unterschlupf in dem Künstler-Atelier. Der schöne Schein des Abends bröckelt. Schnell wird klar, dass die Dunkelheit mehr Geheimnisse ans Tageslicht bringt, als nur die gestohlenen Möbel und die eisige Beziehung zu dem Schwiegervater Colonel Melkett.