Fakten im Überblick : Was Sie zur Kommunalwahl in Radevormwald wissen müssen

Was Sie zur Kommunalwahl in Radevormwald wissen müssen

Radevormwald Unsere Redaktion fasst die wichtigsten Punkte zur anstehenden Kommunalwahl am 13. September zusammen und schaut zurück auf die Wahlen vor fünf und sechs Jahren. Politisch könnte sich eine Menge in der Stadt und im Kreis verändern.

Am 13. September gehen in Radevormwald die Bürger zur Wahl, um den künftigen Rat, den Bürgermeister, den Kreistag und den oberbergischen Landrat zu wählen. Unsere Redaktion fasst noch einmal die wichtigsten Fakten zusammen und gibt einen Rückblick auf die Lage vor einigen Jahren.

Rat Die Zahl der Ratsmitglieder in Radevormald soll in Zukunft reduziert werden. Anstatt 38 werden dieses Mal 36 Stadtverordnete gewählt.

Wahlberechtigte In diesem Jahr sind 17.864 Bürger in Radevormwald aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Anteil von Bürgern aus anderen EU-Ländern beträgt 1087 Personen. Die Zahl der Wähler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren beträgt 428 Personen.

Bürgermeisterkandidaten Drei Bewerber streben das Amt des Bürgermeisters an. Johannes Mans (parteilos) ist seit 2015 Amtsinhaber, Jürgen Fischer tritt als Kandidat der CDU an, Thomas Lorenz strebt für die neu gegründete Wählergemeinschaft RUA (Radevormwalder Unabhängige Alternative) das Amt an.

Wichtige Themen Vor der Corona-Pandemie zeichnete sich ab, dass Stadtentwicklung und Wohnungspolitik ein wesentliches Thema im Wahlkampf sein werden. Dabei geht es um die Frage, wie Radevormwald mit seinen demografischen Problemen (Überalterung) umgeht und wie bezahlbarer Wohnraum außerhalb von „Problemimmobilien“ geschaffen werden kann. Weitere wichtige Themen sind die Fortführung der integrierten Handlungskonzepte in der Innenstadt und in den Wupperorten, der Wunsch nach mehr Polizeipräsenz vor Ort und der Breitbandausbau der „weißen Flecken“. Durch die Corona-Krise ist das Thema Haushalts- und Steuerpolitik in den vergangenen Wochen in den Mittelpunkt gerückt.