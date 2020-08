Im Blickpunkt Bürgermeister-Wahl : Jürgen Fischer will ein „Rader für Rade“ sein

Radevormwald Jürgen Fischer tritt bei der Bürgermeister-Wahl am 13. September als Kandidat der CDU gegen Amtsinhaber Johannes Mans und den weiteren Mitbewerber Thomas Lorenz (RUA) an.

Wenn Jürgen Fischer über seine Stärken als Kandidat spricht, dann erwähnt er stets seine Verwurzelung vor Ort. Der 55-Jährige stammt aus dem Weiler Ümminghausen bei Önkfeld, im ländlichen Norden von Radevormwald, und dort lebt er auch heute. Ein paar Jahre seines Lebens lebte er in Remscheid, wo er bei der Berufsfeuerwehr arbeitet, ansonsten jedoch ist der CDU-Kandidat ein Muster an Standorttreue. Damit unterscheidet er sich von Johannes Mans, dem Amtsinhaber, der aus Rheinland-Pfalz ins Bergische kam. Nicht umsonst lautet einer der Slogans auf Fischers Internetseite „Ein Rader für Rade!“

Wenn dagegen über die Schwächen von Fischers Wahlkampf geredet wird, erwähnen politische Gegner gern die mangelnde Führungserfahrung. Darauf angesprochen, kontert Fischer sofort: „Ich glaube, dass ich eine Menge Erfahrung beim Thema Menschenführung mitbringe.“ Als Einsatzleiter bei der Feuerwehr zum Beispiel. Da komme es auf richtige Entscheidungen an. Und auch die Arbeit als Ehrenamtler, an der Spitze der Kulturgemeinde Önkfeld oder des Stadtkulturverbandes, sollte man nicht gering schätzen, meint er. Immerhin stellen die Önkfelder mit ihrem Erntedankfest (das 2020 leider wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss), eines der größten Ereignisse im Rader Festkalender auf die Beine.

Zur Schulbank zog es den Sohn dann doch – als Berufsschullehrer. Doch am Ende war es die Familientradition der Feuerwehr – sein Bruder Wilfried ist Kreisbrandmeister – die für ihn bestimmend wurde. Bei der Berufsfeuerwehr Remscheid bildete er sich zum Gruppenführer fort, wurde dann zum Rettungsassistenten ernannt. Inzwischen ist er für die Urlaubs- und Dienstplanung von 40 Mitarbeitern verantwortlich, außerdem war er zwölf Jahre lang im Personalrat aktiv. Im Laufe seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann habe er manches Belastende erlebt, habe aber die Fähigkeit, dies nicht zu nahe an sich heranzulassen.

Dass er gegen Bürgermeister Johannes Mans antreten würde, dazu habe er sich erst relativ spät entschlossen. Sein Verhältnis zu Mans sei ohne Animositäten, betont er. Aber er sehe die Stadt bei wichtigen Themen nicht auf dem richtigen Weg. Zum Beispiel bei der Entwicklung des Baugebietes Karthausen am westlichen Ortsausgang. Hier habe Mans – unter dem Einfluss von SPD, Grünen und AL, die ihn als Kandidaten unterstützen – eine Professorin aus Köln als Beraterin eingebunden, durch deren Konzepte am Ende viel Zeit bei der Entwicklung der Fläche verloren worden sei. Generell, meint Fischer, halte er den Einfluss speziell der SPD auf den Bürgermeister für fragwürdig. „Diese Konstellation tut Radevormwald nicht gut.“ Ein weiterer Punkt, den er gern anführt: die Stimmung im Rathaus sei nicht gut. Die Mitarbeiter brauchten „Vertrauen und Rückdeckung“, formuliert er es auf seine Wahlkampf-Internetseite. Dort nennt er als seine Schwerpunktthemen Digitalisierung, Klimaschutz, Stadtentwicklung, Bildungspolitik, Ehrenamt.

Im Februar hatte die CDU Jürgen Fischer als Bürgermeisterkandidaten präsentiert, kurz darauf kam die Corona-Pandemie. Fast sah es so aus, als würde der Wahlkampf nur per Internet und sozialen Medien stattfinden. Nun jedoch suchen Fischer und die anderen CDU-Kandidaten die Nähe der Wähler – natürlich mit der entsprechenden Vorsicht in Corona-Zeiten. Besuche in den jeweiligen Wahlkreisen laufen bereits, auch den klassischen Haustürwahlkampf will der Mann aus Ümminghausen nun angehen.