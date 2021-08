Mann soll seinen Bruder überfahren haben : „Immer und immer wieder abgewiesen“

Einem 39 Jahre alten Radevormwalder wird zur Last gelegt, im Dezember des Vorjahres seinen Bruder überfahren zu haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Radevormwald Im Prozess um einen versuchten Totschlag wurde am Freitag ein Freund des Angeklagten, dem vorgeworfen wird, seinen Bruder überfahren zu haben, vernommen.

Der Beginn des fünften Verhandlungstags vor dem Landgericht Köln gegen einen 39-Jährigen aus Radevormwald, der im Dezember des Vorjahres seinen Bruder überfahren haben soll, verzögerte sich am Freitag um eine halbe Stunde. Eine Dolmetscherin musste angefordert werden, um die Aussage des ersten Zeugen zu übersetzen.

Der 47-jährige Gärtner aus Remscheid kannte den 39-Jährige und dessen Familie seit den 1990er Jahren. Er berichtete über den Angeklagten und das Verhältnis zu seiner Familie: „Wenn einer immer und immer wieder abgewiesen wurde, was soll da aus einem werden?“, formulierte er ein wenig nebulös. Die Richterin bat ihn, das etwas näher zu erläutern. „Er hat in den vergangenen acht Jahren immer mehr Abstand zu seiner Familie genommen, warum weiß ich nicht. Aber er war von seiner Familie in der Türkei abgetrennt“, sagte er.

Auch zu seinen Brüdern, die in Deutschland lebten, sei das Verhältnis nicht gut gewesen. „Sie haben immer aufs Geld geguckt, den Angeklagten haben sie abgewiesen“, sagte er. Der Angeklagte habe in einem Hotel in Wermelskirchen gelebt habe, er wisse aber nicht, ob und welche Einkünfte er gehabt habe. „Ich wusste, dass er ein Geschäft eröffnen wollte, aber keine weiteren Details.“

Der Zeuge schilderte dem Angeklagten als „warmherzig“ und ohne „schlechte Gedanken im Kopf“. Die Tätowierungen des Angeklagten, die für viel Unfrieden innerhalb der Familie geführt hatten, sah der Zeuge als nebensächlich an. „Hier in Deutschland hat doch jeder Zweite Tätowierungen, sogar meine Tochter hat welche. Zwischen den Brüdern habe ich darüber auch keinen Streit mitbekommen“, sagte er.

Wie hingegen die Eltern, und vor allem der Vater, darauf reagiert habe, könne er hingegen nicht sagen. „Ich weiß, dass er 2020 in der Türkei war. Und am Telefon hat er mir gesagt, dass es ihm weder hier noch dort gut gehe. Das nächste, was ich weiß, ist, dass er in Haft genommen wurde“, sagte er.

Laut der Aussage des Zeugen sei der Angeklagte auf der Suche nach Hilfe gewesen. „Wer hätte ihm diese Hilfe geben können?“, fragte die Richterin. Er selbst als Freund habe das versucht, antwortete der 45-Jährige. Von der Familie des Angeklagten sei da jedoch nichts zu erwarten gewesen.

Auf den Alkoholkonsum des Angeklagten angesprochen, erklärte der Zeuge, dass der Angeklagte nicht ständig Alkohol konsumiert habe. „Aber wenn er getrunken hat, dann hat er nicht aufgehört.“ Über Aggressionen und Ausfälle in diesem Zustand könne er nichts sagen. „Ich war nie bis zum Schluss dabei, wenn er viel getrunken hat“, versicherte er. „Er ist aber kein Mensch, der anderen Schaden zufügt“, erklärte der Mann über die Persönlichkeit des Angeklagten.

Mit dem geschädigten Bruder habe er selber seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr, sagte der Zeuge. „Der ist hochnäsig geworden, weil er viel Geld hat“, sagte er lapidar. Außerdem habe er viele Betäubungsmittel konsumiert, was ihn wenige zugänglich gemacht habe. Die übrige Familie habe den Angeklagten ebenfalls sehr schlecht behandelt, erklärt der Mann im Zeugenstand.

Je länger die Befragung dauerte, umso undurchsichtiger wurden die Aussagen des Zeugen allerdings. Und so wurde auch am fünften Tag deutlich, dass es im weiteren Verhandlungsverlauf für das Schwurgericht nicht leichter werden wird, Licht ins Dunkel der familiären Probleme zu bringen, die letztlich zu dem Drama im vergangenen Dezember geführt hatten.