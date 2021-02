Sternsinger in Radevormwald : Knapp 13.000 Euro fürs Patenprojekt

Das Kindermissionswerk feiert 175-jähriges Bestehen. Am 3. Januar wurde der ZDF-Fernsehgottesdienst von Sternsingern gestaltet. Hierzu waren alle Gemeinden aufgerufen, Sterne mit Logo einzusenden. Auch Rade war dabei. Foto: Lambert

Radevormwald Mit so einem großen Erfolg hatten kühnste Optimisten nicht gerechnet: Bei einer coronabedingt anderen Sternsinger-Aktion der katholischen Kirchengemeinde kamen etwa 12.700 Euro zusammen. 870 Segenstütchen wurden verteilt.

Auch die katholischen Christen in der Bergstadt mussten sich in diesem Jahr umgewöhnen: Normalerweise begrüßen sie traditionell im Januar die Sternsinger an den Haustüren, um den Segen der Heiligen Drei Könige zu empfangen und für bedürfige Kinder in der welt zu spenden. Das war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber das Sternsinger-Team um Regina und Mathias Lambert war erfinderisch, stemmte eine ganz andere Aktion und blickt nun stolz auf ein erstaunliches Sammelergebnis von 12.700 Euro.

„Eine außergewöhnliche Sternsinger-Aktion liegt hinter uns. Denn bei unseren ersten Planungen im Herbst 2020 gingen wir ja noch davon aus, dass alles – mehr oder weniger – so laufen könne, wie gewohnt“, berichten Regina und Mathias Lambert. Da habe man sich leider getäuscht. „Wir mussten bis Anfang Januar noch diverse Male umplanen, da uns neue Corona-Schutzverordnungen, Auflagen der Ordnungsbehörden und letztendlich auch Bitten des Kindermissionswerkes erreichten, die Aktion kontaktlos durchzuführen“, berichten sie.

Info Anregungen und Kritik für die nächste Aktion Neuerungen Regina und Mathias Lambert haben eine völlig neue Sternsingeraktion in Radevormwald erlebt. „Einiges, was wir dieses Mal neu angeboten haben, werden wir auch im kommenden Jahr weiterentwickeln, damit der Segen möglichst alle Menschen erreicht, die ihn empfangen möchten“, kündigen sie an. Kontakt Für Anregungen und Kritik bleiben sie zu jeder Zeit erreichbar über die Sternsinger-Hotline unter Tel. 0160 98305161 oder per E-Mail: Sternsinger-Rade@web.de

Daraufhin wurden Segenstütchen gepackt, die von den Gruppenleitern in die Briefkästen der angemeldeten Haushalte geworfen wurden. Außerdem bestand die Möglichkeit, Segenstütchen in der Kirche und bei PBS Radevormwald mitzunehmen. „Nach mehrmaliger Nachproduktion wurden etwa 850 Tütchen ausgegeben“, teilt das Ehepaar Lambert nun mit. Eine schöne Ergänzung lieferte der „Segen-to-Go“. Am eigentlichen Sternsinger-Tag, am Samstag 9. Januar, konnte der Segen jeweils auch an einem Stand am Caritas-Haus und vor der katholischen Kirche St. Josef an der Kirchstraße abgeholt werden. „Erfreulicherweise haben viele Radevormwalder von dieser zusätzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auch unsere Spendendosen wurde an diesem Tag reichlich gefüllt“, erzählen Lamberts.

Am Sternsinger-Tag am 9. Januar holten sich einige Radeformwalder ihren Segen an einem Stand am Caritas-Haus ab. Foto: Lambert

Ebenfalls rege genutzt wurde die Möglichkeit, eine Spende für die Sternsinger kontaktlos per Überweisung zu tätigen. „Auch hier bedanken wir uns herzlich bei allen Spendern“, schreiben Regina und Mathias Lambert.

Über das Kindermissionswerk kann nun eine Summe von etwa 12.700 Euro an das Patenprojekt der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Bo (Sierra Leone) überwiesen werden. In diesem Jahr soll damit ein Projekt der dortigen Caritas zur Stärkung des Kinderschutzes und der Bildungschancen von Kindern unterstützt werden. Bischof Campbell, mit dem die Lamberts ständig in Kontakt stehen, hat sich bereits auch im Namen der Kinder von Bo bedankt und hat Grüße nach Rade übermittelt. „Er wünscht allen Gottes Segen und freut sich über die Großzügigkeit der Spender in Radevormwald“, teilen die Lamberts mit.

Das Kindermissionswerk feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde am 3. Januar der ZDF-Fernsehgottesdienst von den Sternsingern gestaltet. Hierzu waren alle Gemeinden aufgerufen, Sterne mit dem eigene Logo einzusenden. „An dieser einmaligen Aktion haben auch wir uns gerne beteiligt und freuen uns, dass unser Stern während der Übertragung mehrfach gut zu sehen war“, berichten Regina und Mathias Lambert.