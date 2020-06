Klimaschutz in Radevormwald : Stadtradeln-Auftakt auf dem Markt

Am Samstag beginnt das Stadtradeln in der Region. In Radevormwald startet die Tour durch drei Kommunen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Radevormwald Am Samstag startet die Tour über Hückeswagen nach Wipperfürth. Mit dabei sind die Bürgermeister der drei beteiligten Kommunen. Stadtoberhaupt Johannes Mans wird mit anderen Teilnehmern um 15 Uhr von Rade aus losradeln.

Die Stadt Radevormwald beteiligt sich mit ihren oberbergischen Nachbarkommunen Hückeswagen und Wipperfürth in diesem Jahr wieder an dem Klimaschutzprojekt „Stadtradeln“. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 27. Juni, eine Radtour, an der die Bürgermeister der drei genannten Städte teilnehmen werden.