Ökoprofit im Bergischen Städtedreieck Klimaschutz in Radevormwalder Unternehmen

Die Stadt Radevormwald erhält im Zuge eines Pilotprojektes die Möglichkeit, mit zwei Unternehmen an der kommenden Runde teilzunehmen. Unter Beteiligung von Niklas Lajewski wird die Stadt vor dem Hintergrund des anstehenden Energieeffizienzgesetzes durch entsprechende Angebote wie Ökoprofit die Unternehmen auf dem Weg der Energieeinsparung begleiten. Mit der Firma Selbach gibt es schon ein Unternehmen, dass in der kommenden Runde vertreten sein wird. Es will trotz starker Bemühungen der vergangenen Jahre den Blick über den Tellerrand nutzen, um weitere unentdeckte Potenziale anzugehen und den Bereich der Nachhaltigkeit in Zukunft zu stärken, teilt Lajewski mit.