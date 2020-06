Aktion für Klimaschutz : Rade nimmt am „Stadtradeln“ teil

Radevormwald Unter Federführung des Kreises findet die Aktion vom 27. Juni bis 17. Juli statt. In Radevormwald wird sich Klimamanager Niklas Lajewski um das Organisatorische kümmern. Er hofft, dass die Aktion Menschen vermittelt, wie viele Wege man im Alltag mit dem Rad zurücklegen kann.

Die Stadt Radevormwald wird sich mit anderen Kommunen im Oberbergischen Kreis an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligen, die am 27. Juni starten wird und bis zum 17. Juli dauert. Bei diesem Wettbewerb geht es um den Spaß am Fahrradfahren, um die Auszeichnung der aktivsten Teams und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Bürgermeister Johannes Mans ist ebenfalls erfreut, dass das „Stadtradeln“ stattfinden wird: „Ich freue mich, dass sich unsere Stadt in Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis zum zweiten Mal an der Aktion ,Stadtradeln‘ beteiligt.“ Vielleicht sei die Aktion für viele ein Anlass, einmal über das eigene Verhalten nachzudenken und für einige Fahrten auf das Fahrrad umzusteigen. „Wie wäre es mit einer Fahrt zum Einkaufen oder zur Arbeit? Auf jeden Fall sollte man überlegen, besonders in der Sommerzeit, an den Wochenenden oder abends das Rad aus dem Keller oder der Garage zu holen und Touren zu unternehmen“, erklärt der Bürgermeister.