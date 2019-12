Schloss Homburg : Karten für Klassik-Konzert im Schloss zum Beethoven-Jahr

Nümbrecht Zum Beethoven-Jubiläumsjahr wird ein Beethoven-Klavierkonzert einem Mozart-Streichquintett gegenüberstellt. Das Konzert findet statt am Sonntag, 21. Juni 2020, um 18 Uhr unter dem Motto „Mozart und Beethoven – eine Begegnung“.

Im Beethoven-Jahr widmet sich das Klassik Open Air auf Schloss Homburg zwei Stücken, die eng mit diesem Zeitraum verknüpft sind: In Beethovens zweitem Klavierkonzert, mit dem er sich bereits 1787 beschäftigte, klingt eine intensive Auseinandersetzung mit Mozarts Werk an. Wenige Jahre später brillierte Beethoven, in der Uraufführung als komponierender Virtuose. Sophie Pacini legte ihr Konzertexamen am Hochbegabteninstitut des Mozarteum in Salzburg mit Auszeichnung ab, gibt seitdem gefeierte Klavierabende und konzertiert mit berühmten Orchestern (u.a. Tonhalle Orchester Zürich, Tokio Philharmonic Orchestra, Sinfonieorchester Bern). Der Dirigent Johannes Klumpp machte 2007 mit dem zweiten Platz beim Dirigentenwettbewerb Besanon erstmals auf sich aufmerksam. Inzwischen arbeitet Klumpp mit renommierten Orchestern (Konzerthausorchester Berlin, Düsseldorfer Symphoniker, Dresdner Philharmonie, WDR Funkhausorchester Köln, Staatsorchester Stuttgart, Russian Philharmonic Orchestra).