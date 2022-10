Kultur in Halver : Musik und Komik mit Duo „Ass-Dur“

Halver Die Brüder Dominik und Florian Wagner sind ebenso versierte klassische Musiker wie brillante Comedians. Das beweisen sie am 22. Oktober bei ihrem Gastspiel in Radevormwalds Nachbarstadt.

Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums, Kantstraße 2, in Halver. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro (ermäßigt 18 Euro), Tickets im Vorverkauf kosten 22 Euro (ermäßigt 15 Euro).