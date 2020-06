Corona-Pandemie in Radevormwald : Kitas in Rade starten (fast) normale Betreuung

Radevormwald Für den Neustart nach der Corona-Zwangspause haben sich die Einrichtungen gut vorbereitet. Die Kinder zeigten sich über die Regeln in der Corona-Pandemie bereits recht gut informiert. Die Hygieneregeln müssen weiter eingehalten werden.

„Ich würde sagen: Es läuft gut“, so lautet das Fazit von Michaela Sippel zum Neustart in der katholischen Kindertagesstätte von St. Marien. Die Leiterin der Einrichtung und ihr Team hatten in der vergangenen Woche alles vorbereitet, damit die Betreuung der Kinder wieder beginnen kann, nachdem es wegen der Corona-Pandemie wochenlang nur eine Notbetreuung gegeben hatte.

„Wir haben Absperrbänder gezogen, um die Gruppen zu trennen“, erläutert Sippel. Von den 40 Kindern, die üblicherweise in der Kindertagesstätte an der Blumenstraße betreut werden, waren am Montag 26 wieder erschienen, verteilt auf zwei Gruppen.

Von den sonst 41 Mädchen und Jungen in der Einrichtung seien am ersten Tag 31 gekommen. „Manche bleiben noch daheim, weil auch ihre Geschwisterkinder, die schon zur Schule gehen, in dieser Woche noch zu Hause bleiben“, erklärt Biekowski. Die Vorbereitungen in der vergangenen Woche seien recht aufwendig gewesen: „Wir mussten einen genauen Plan aufstellen, wer die Kinder wann in Empfang nimmt, wer in der Küche ist und so fort.“