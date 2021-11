Borkenkäfer hat Großteil der Nadelwälder in Radevormwald zerstört : Kita Sprungbrett forstet ordentlich auf

Der dreijährige Leon bekommt Hilfe von seinem Vater Anton Reiswich beim Einpflanzen der Douglasien. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Waldgruppe der Kita Sprungbrett hat Geld für Bäume erlaufen. Insgesamt 350 Exemplare sind auf einer städtischen Fläche gepflanzt worden.

Das Waldgebiet Espert ist nicht wiederzuerkennen. Wo vor einigen Jahren noch ein grüner Nadelwald stand, ist jetzt eine große Kahlfläche. Während Holzstämme aus einem angrenzenden Privatwald verladen werden, herrscht nur wenige Meter weiter Aufbruchstimmung. Der Borkenkäfer hat einen Großteil der Nadelwälder in Radevormwald zerstört.

Die Kinder der Waldgruppe der städtischen Kindertagesstätte Sprungbrett sind deswegen an diesem Freitagnachmittag mit ihren Eltern in den Wald gekommen und pflanzen jungen Bäume, für die sie selber Geld gesammelt haben. An vier Tagen sind die Mädchen und Jungen mit ihren kurzen Beinen 24 Kilometer gelaufen und haben dank zahlreicher Sponsoren 1250 Euro gesammelt, von denen 350 junge Bäume finanziert wurden.

Info Kita ist ein „Haus der kleinen Forscher“ Fortbildungen Die Kindertagesstätte Sprungbrett ist im Sommer 2019 zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden und war damals die zwölfte Einrichtung im Oberbergischen Kreis. Das Forscher-Netzwerk „:metabolon“ unterstützt die Kita nicht nur mit Materialien und Aktionen, sondern auch mit regelmäßigen Fortbildungen für die Mitarbeiter. Das Netzwerk unterstützte auch die Pflanzaktion am Freitag. Lebenswelt Im „Haus der kleinen Forscher“ werden naturwissenschaftliche Themen und Fragen in die Lebenswelt der Kinder integriert.

Die Waldgruppe hat die Veränderungen im Wald live miterlebt und angefangen, sich Sorgen um ihren Lebens- und Spielraum zu machen. „Die Kinder wollten wissen, wie sie helfen können und warum so viele Bäume gefällt werden. Die Situation des Waldes beschäftigt sie“, sagt Vera Schulz, Leiterin der Kita Sprungbrett. Wie die Kinder es in dem Bilderbuch „Groß genug, um die Welt zu retten“ erfahren haben, sind alle Menschen, ob klein oder groß, in der Lage, sich für die Umwelt einzusetzen. Die Waldgruppe der Kita macht das auf zahlreiche Weisen. „Die Kinder lernen, wie man Müll trennt und wenig Müll produziert, wie sie bewusst und nachhaltig leben“, sagt Vera Schulz.

Die Umweltbeauftragte der Stadt, Regina Hildebrandt, ist von dem Engagement begeistert. „Die Kinder sind aktiv geworden und helfen auch heute mit. In den nächsten Jahren werden sie sehen, wie sich die Bäume entwickeln, und in 40 Jahren können sie den Wald vielleicht ihrer Familie zeigen“, sagt sie.

Auf der städtischen Waldfläche hat Fabian Longerich die Löcher für die jungen Bäume, die zwischen zwei und drei Jahre alt sind, vorbereitet. Es werden Douglasien, Eichen und Buchen gepflanzt. „Wichtig ist, dass alle Wurzeln unter der Erde sind und die Bäume genug Platz haben. Wir pflanzen jetzt, weil der Boden feucht ist“, sagt der Inhaber des Forstbetriebs Longerich. Er stellt seine Arbeitskraft und Expertise ehrenamtlich zur Verfügung, um das Projekt der Kita zu unterstützen.

Vor Ort ist auch Förster Stefan Wende, der am Ende des Jahres die Nachfolge von Förster Bernhard Priggel antritt. „Die verschiedenen Baumarten wachsen unterschiedlich schnell und werden deswegen in Trupps gepflanzt. Wir pflanzen möglichst viele unterschiedliche Arten, damit das Risiko gestreut wird. Das kann man mit Aktienfonds vergleichen. Ein Mischwald ist zukunftsfähiger. Wir wissen nicht, mit welchen Schädlingen wir es in der Zukunft zutun haben werden“, sagt der Förster.

Alle Generationen in den Lebensraum Wald zu integrieren und ein Bewusstsein für Natur und Umwelt zu schaffen, findet der Förster wichtig. „Die Kinder haben schon jetzt ein Grundverständnis für den Wald.“ Stefan Wende rechnet damit, dass sich der Mischwald mit Birken und Fichten mit insgesamt fünf Arten entwickeln wird. „Wir pflanzen Douglasien, Eichen und Buchen. Die Birken und Fichten werden sich selber aussähen“, sagt er.

Der dreijährige Leon wird bei der Pflanzaktion von seinen Eltern unterstützt. Die Douglasien, die er mit Hilfe seines Vaters pflanzt, werden in diesem Herbst und Winter auf sich allein gestellt sein. Im Frühjahr wird Fabian Longerich die Pflanzfläche dann, je nachdem welches Unkraut gewachsen ist, frei schneiden. „Die Aktion macht uns allen Spaß“, sagt Anton Reiswich, während er seinem Sohn beim Einpflanzen hilft.

Waldpädagogik ist nicht nur in der Waldgruppe der städtischen Kindertagesstätte Sprungbrett ein Thema, sondern auch in den Wald-OGS-Gruppen des Grundschulverbundes Bergerhof-Wupper. „Kinder aus der Waldgruppe der Kita Sprungbrett sind teilweise in die Wald-OGS am Standort Bergerhof oder Wupper gewechselt, weil sie weiterhin viel Zeit in der Natur verbringen wollen“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke.