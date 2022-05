Leben und lernen in Radevormwald : Kita-Kinder haben Piratenspaß in der Bücherei

Spannend und interessant: Christian Horn mit seinem Sohn Sam (5) in der Stadtbücherei. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Piratengruppe der Kita Sprungbrett hat am Projekt „Wir sind LeseHelden!“ des Borromäusvereins teilgenommen. Dabei gab es einen spannenden Besuch in der Stadtbücherei.

Die Kinder, die vor der Stadtbücherei im Bürgerhaus mit ihren Eltern warten, sind teilweise als Piraten verkleidet. Kein Wunder, sie gehören zur Piratengruppe der Kita Sprungbrett. „Wir haben drei Gruppen in der Kita, die am Projekt ‚Wir sind LeseHelden!‘ des Borromäusvereins teilnehmen – wir sind die erste, die sich jetzt in drei Monaten mit den Themen Lesen und Bücher beschäftigt haben. Zum Abschluss gehen wir jetzt noch einmal in die Stadtbücherei, zusammen mit den Eltern“, sagt Heike Häußler, die zusammen mit ihrer Kollegin Ursula Knigge die Piratengruppe betreut. Neun Kinder sind es, die sich schon sehr auf den Besuch freuen. „Als wir gesagt haben, dass wir noch einmal herkommen – wir waren schon zweimal hier –, konnten sie es kaum erwarten“, sagt Ursula Knigge.

Die Kinder haben vom Verein einen kleinen Rucksack bekommen, in dem sie später die Bücher mit nach Hause nehmen können, die sie vielleicht ausleihen werden. „Dazu müssen die Eltern allerdings einen Büchereiausweis haben, denn Kindergartenkinder können selbst noch keinen Ausweis haben“, sagt Heike Häußler. Im Rucksack sind zudem noch ein paar Geschenke enthalten – etwa ein Lesezeichen oder ein Heft über die „Tiere unserer Welt“.

„Außerdem bekommen die Kinder eine Urkunde, die sie als ‚Lesehelden‘ auszeichnet“, sagt Ursula Knigge. Die kleinen Kinder sind entsprechend stolz und tragen ihre Rucksäcke genauso auf dem Rücken und tollen am Brunnen auf dem Schlossmacherplatz herum. Und dann geht es in die Bücherei. Die große Gruppe – es sind neben den Eltern teilweise auch Geschwisterkinder mit dabei – bewegt sich im Gänsemarsch in die Kinderbücherei, die im Untergeschoss ist. „Wir haben den gesamten Bereich in den vergangenen zwei Jahren neugestaltet und renoviert – der Boden ist neu, die Regale ebenfalls, und auch die Sitzgelegenheiten“, sagt Büchereileitung Sandra Oetelshoven. Die Zusammenarbeit mit den Kitas habe dabei schon eine längere Tradition. „Wir bekommen regelmäßig Besuch von den Kitas. Die Besuche finden vor allem im Vorschulalter statt“, sagt Sandra Oetelshoven.

Joshua gefällt die Bücherei sehr gut, vor dem Projekt sei er noch nicht hier gewesen, sagt seine Mama. Jetzt hat er sich gemütlich gemacht in einem Sitzsack und blättert in einem Legobuch. Sam, der fünfjährige Sohn von Christian Horn, sitzt zusammen mit seinem Papa an einem Tisch, den die Büchereimitarbeiter mit Piratenutensilien dekoriert haben, in einem Buch über die tapferen Seeräuber – und ist ganz konzentriert bei der Sache.

Das Leseprojekt des Borromäusvereins sei „eine richtig gute Sache“, darin ist sich die Büchereileiterin mit den Erzieherinnen einig. „Jede unserer drei teilnehmenden Gruppen bekommt jeweils 500 Euro, für die wir aus einer Liste Bücher und andere Medien aussuchen können“, sagt Heike Häußler. Die Piratengruppe hat dabei Bücher zum Thema Piraten bekommen, aber auch andere Kinderbücher und Spiele. „Das ist richtig schön, dass wir auf diese Weise viele neue Bücher anschaffen konnten“, sagt Ursula Knigge.

Der Borromäusverein ist der Dachverband der Katholischen Öffentlichen Büchereien in Deutschland, das Projekt eine Initiative im Zuge des bundesweiten Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“.

(wow)