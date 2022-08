Serie Unterwegs in Radevormwald : Kirchliche Sommergrüße aus der Bergstadt

Foto: Stefan Gilsbach 15 Bilder Impressionen von Radevormwalder Gotteshäusern

Radevormwald Die vier Kirchtürme in der Radevormwalder Innenstadt bilden seit jeher die Silhouette des Stadtbildes. Auch wenn die Bausubstanz der heutigen Gebäude meist aus neueren Epochen stammt, so reicht ihre Geschichte doch meist weit zurück in die Vergangenheit. Auch als Orte sakraler Kunst sind die Gotteshäuser durchaus einen Besuch wert.

(s-g)