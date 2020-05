Kirchengemeinden in Radevormwald : Präsenzgottesdienste wieder ab Pfingsten

Am Dietrich-Bonhoeffer-Haus feiern die Gläubigen am 1. Juni wieder einen gemeinsamen Gottesdienst. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die reformierte Gemeinde lädt für Pfingstmontag zu einem Open-Air-Gottesdienst am Gemeindehaus ein. Ab dem 7. Juni sollen auch in der Kirche am Markt wieder Gottesdienste stattfinden – allerdings zeitlich versetzt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig vor Ort sind.

Pfingsten ist ein Fest, das für Aufbruchsstimmung steht – bekanntlich kam seinerzeit der Heilige Geist über die Jünger und brachte sie dazu, die Botschaft Jesu zu verkünden.

Aufbruchstimmung gibt zum Pfingstfest nun auch in mehreren Kirchengemeinden in Radevormwald. Nachdem wegen der Corona-Pandemie Präzenzgottesdienste nicht stattfinden konnten, soll nun am kommenden Festwochenende der erste Schritt zurück in das normale Gemeindeleben getan werden. Zwar wird es für die Gläubigen der reformierten Kirchengemeinde am Pfingstsonntag, 31. Mai, noch einen Online-Gottesdienst geben, der musikalisch vom dem Duo „100 Prozent“ mitgestaltet wird.

Doch am Tag darauf, dem Pfingstmontag, 1. Juni, findet ein Open-Air-Gottesdienst im Garten des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses an der Ludwig-Beck-Straße 4 statt. Dabei wird es auch um die Benefizaktion für den Corona-Hilfsfonds der Kirchengemeinde gehen. Die Leitung hat Pastor Dr. Dieter Jeschke, das Duo „100 Prozent“ (Carmen und Daniel Falk) wird auch dieses Mal für die Musik sorgen. Natürlich müssen die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen beachtet werden: Mund- und Nasenschutz, Desinfizieren der Hände, mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander. Im Garten stehen Stühle für die Besucher bereit.

„Für den Corona-Hilfsfonds wurden neben Geldspenden der Gemeinde auch zwei Bilder, zwei Holzschnitzereien und fünf bemalte Seidentücher überlassen“, teilt die Kirchengemeinde mit. „Im Rahmen einer kleinen Benefizaktion verkaufen wir diese zugunsten des Hilfsfonds. Die Sachen werden zum Gottesdienst ausgestellt und können direkt erworben werden.“ Fotos der Gegenstände und Tücher finden Interessierte auf der Homepage www.rade-reformiert.de.

Ab dem übernächsten Sonntag, 7. Juni, werden dann wieder Präsenzgottesdienste in der Kirche am Markt stattfinden, in Form von zwei Kurzgottesdiensten. „Da nur zirka 30 Personen in die Kirche dürfen, bieten wir einen Gottesdienst um 9.30 Uhr und einen zweiten Gottesdienst um 11 Uhr an“, kündigt Gisela Busch, die Vorsitzende des Presbyteriums, an. „Damit sich die Besucherzahlen einigermaßen gleichmäßig auf beide Gottesdienste verteilen, empfehlen wir, dass um 9.30 Uhr Besucher/innen mit Familiennamen A bis J zum Gottesdienst kommen und um 11 Uhr mit Familiennamen K bis Z.“