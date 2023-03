Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau Gemeinden suchen langfristige Konzepte

Das langfristige Konzept für die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau und auch die Frage nach der künftigen Pfarrstelle werde in der Region zusammen entwickelt. „Wir reden aber nicht von einer Fusion, sondern von Zusammenarbeit“, stellte Kleinschmidt klar. Um eine möglichst gute Ausganslage zu schaffen, müssten auch die Finanzen der Gemeinde stimmen. Der größte Kostenfaktor sei die Unterhaltung und Instandsetzung der zahlreichen Immobilien. Allein für die Kirchen Dahlerau, Remlingrade und das Gemeindehaus in Herkingrade müsse die Gemeinde jährlich etwa 75.000 Euro bereithalten. Um sich nicht allein von den derzeit etwa 260.000 Euro Kirchensteuern zu finanzieren, sondern auch eigene Erträge zu erzielen, setzt das Presbyterium auf Mieteinnahmen. Im Pastoratshof besitzt die Gemeinde gleich drei Objekte. Das ehemalige Gemeindebüro wird derzeit für 75.000 Euro zu einer etwa 80 Quadratmeter großen Wohnung umgebaut und kann voraussichtlich ab Juni vermietet werden. Das ehemalige Pfarrhaus, wo ein neuer Kessel für 12.000 Euro installiert werden musste, wird Mitte des Monats an eine Familie vermietet. „Hier wird die neue Mieterin die Räume auch als Kindertagespflege nutzen“, kündigte Kleinschmidt an. Die ehemalige Senioren-WG im Pastoratshof, die ein Jahr leer stand, ist derzeit das neue zu Hause von 22 Ukrainern. Doch schon jetzt macht sich das Presbyterium Gedanken, was nach den Ukrainern aus der ehemaligen WG wird. Ein Umbau in vier Wohnungen mit insgesamt 253 Quadratmetern wäre technisch zwar möglich, aber mit Kosten von mehr als einer Million Euro für die Gemeinde nicht wirtschaftlich. Auch im Gemeindehaus Herkingrade könnten theoretisch drei neue Wohnungen entstehen. Der Kreissynodalvorstand (KSV) befürwortet den Umbau, allerdings nur unter der Prämisse, dass eine Alternative für die Gemeindearbeit vorgehalten wird. Durch die zusätzlichen Wohnungen seien gute Mieteinnahmen zu erwarten und die Gemeindearbeit, so ein erster Vorschlag, könne Platz im Erdgeschoss des Gebäudes am Siedlungsweg 24 finden, das gerade erst für 182.000 Euro aufwendig saniert wurde.