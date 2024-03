Kirchen in Radevormwald Was ist die reformierte Identität?

In Zeiten, in denen die Ökumene großgeschrieben wird und der Glaube an denselben Gott durch alle großen Weltreligionen hinweg beschworen wird, scheint es für Außenstehende überflüssig zu sein, dass sich Mitglieder der reformierten Gemeinde in Radevormwald vor der anstehenden Fusion mit den beiden übrigen evangelischen Gemeinden in der Stadt Gedanken über ihre Identität machen. Was macht die Reformierten in Radevormwald aus? Was unterscheidet sie von den Glaubensgeschwistern der Lutherischen Gemeinde und jener aus Remlingrade-Dahlerau? Welche Tradition wollen die Reformierten in einer fusionierten Gemeinde einbringen? Worauf könnten sie verzichten? Um diese Frage zu erörtern, hatte die Gemeinde den Generalsekretär des Reformierten Bundes, Pfarrer Hannes Brüggemann-Hämmerling, eingeladen.