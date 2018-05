Radevormwald: Kinderpornografie: Verdacht gegen einen Hückeswagener

Radevormwald Der Vorwurf wiegt schwer, und deshalb hat der Amtsrichter einen Hückeswagener jetzt in Untersuchungshaft geschickt: Dem 53-Jährigen wird die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen.

Seit vorigem September führt die Polizei in Gummersbach Ermittlungen gegen den 53-jährigen wegen des sogenannten Cyber-Groomings, teilt Polizei-Sprecher Michael Tietze mit. Darunter zu verstehen ist das gezielte Ansprechen von Menschen im Internet, um sexuelle Kontakte anzubahnen. In weit mehr als 200 Fällen habe der Hückeswagener über die Internet-Plattform Facebook unter einem Pseudonym Kinder in Polen angesprochen. "Er gab sich dort als zwölfjähriger deutscher Junge aus, der eine Freundin in Polen sucht", berichtete Tietze. In den Chats erschlich sich der 53-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand das Vertrauen der Kinder und forderte von ihnen im Verlauf der Kontakte die Übersendung von Nacktbildern und Videos. Ebenso verschickte er an sie offenbar pornografische Bilder und Videos. Wenn die Kinder keine Bilder mehr schicken wollten, soll er mit der Veröffentlichung der bereits zugesandten Bilder gedroht haben.