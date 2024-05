Kinderfeuerwehr in Radevormwald Im Einsatz für die Sicherheit der Stadt

Gelernt wird in der Kinderfeuerwehr auf spielerische Art und Weise, wie die Feuerwehrtechnik funktioniert, welche Aufgaben die Feuerwehr hat und wie sich ein Notruf richtig absetzt. Erst in der Jugendfeuerwehr, die in Radevormwald deutlich später, nämlich 1973 gegründet wurde, werden die Kinder an Löschübungen herangeführt. Der Grund dafür liegt allein schon in den körperlichen Voraussetzungen, die es braucht, um die schweren Wasserschläuche tragen zu können.