Löschzug Herbeck : Neugieriger Nachwuchs für den Löschzug I der Feuerwehr

Herbeck Im Gerätehaus des Löschzuges I bekamen die Kinder einen ersten Eindruck vom Dienst der Feuerwehr.

Die Kinderfeuerwehr des Löschzuges I der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald hat am Samstag 15 neugierige Kinder zu dem ersten Treffen begrüßt. In dem Gerätehaus der Einheit Herbeck erwartete Kinderfeuerwehrwart Maurice Behrent den Nachwuchs. Nach einiger Planung und Besprechungen mit den Eltern der Kinder, hat der Löschzug I, der aus der Einheit Stadt und der Einheit Herbeck besteht, eine eigene Kinderfeuerwehr gegründet. Insgesamt kümmern sich neun Betreuer, alles Kameraden der Feuerwehr, um die Schulung und die Ausbildung des Nachwuchses. Die Kosten für die Kinderfeuerwehr trägt in erster Linie die Stadt Radevormwald. „Die Kinder sind jetzt Teil der Freiwilligen Feuerwehr und haben natürlich auch Anspruch auf die richtige Ausrüstung. Besondere Anschaffungen stemmen wir durch Spenden“, sagt Maurice Behrent. Er freut sich darüber, dass die Resonanz auf die neue Kinderfeuerwehr so positiv ist und sie sogar eine Warteliste anlegen mussten. Zunächst bleibt die Kinderfeuerwehr allerdings auf 15 Teilnehmer beschränkt.