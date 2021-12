Kinder- und Jugendring Radevormwald : Weihnachtlicher Basar von und für Kinder im „life-ness“

Radevormwald Der Kinder- und Jugendring hat erstmals einen weihnachtlichen Basar im Nessi-Kinderland organisiert. Familien konnten unter 2G-Regeln stöbern.

Mit 17 Teilnehmern startete der erste weihnachtliche Basar des Radevormwalder Kinder- und Jugendrings im Nessi-Kinderland. Die Idee für die Veranstaltung hatte Monika Debiec entwickelt, die seit der vergangenen Jahreshauptversammlung Kassiererin des Vereins ist, der in Radevormwald die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt. Der Kinder- und Jugendring bietet im „life-ness“ wöchentlich ein Skaterangebot an und hat auch für die neue Veranstaltung mit dem Freizeitcenter zusammengearbeitet. „Das Kinderland bietet sich für den Basar an. Hier können wir genug Abstand halten, und es ist trotzdem weihnachtlich. Ich wollte eine Veranstaltung organisieren, an der Kinder und ihre Familien Spaß haben und eine, die unsere Arbeit zurück ins Gedächtnis ruft. In der Pandemie ist leider viel abgesagt worden“, sagt Monika Debiec. Mit den Ehrenamtlern hatte sie den Flohmarkt für die Teilnehmer vorbereitet, die am Montag Spielzeug, Kleidung und Bücher verkauften.