Radevormwalder Grundschule feiert Geburtstag : KGS schenkt Schülern zum 40-Jährigen ein Theaterstück

Das Brille-Theater spielte das Stück „Quastenför“ und begeisterte die Grundschüler. Foto: KGS Lindenbaum

Radevormwald Am 18. März wird an der Grundschule ein Projekttag folgen, an dem die Kinder erfahren, wie Menschen mit Behinderungen den Alltag erleben – der Titel lautet „Ganz normaler Tag“.

Die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Der Schulverein schenkte den Mädchen und Jungen zu diesem Anlass in der vergangenen Woche eine Theater-Aufführung. Das „Brille-Theater“ gastierte in der KGS mit dem Stück „Quastenför“.

Das Theater-Ensemble spielte in Interaktion mit den Kindern, die es vor Anteilnahme und Begeisterung nicht auf ihren Plätzen halten konnte. „Die Schulgemeinschaft hat diesen Startschuss zur Wiederaufnahme und Erweiterung des Schullebens nach der Pandemie sehr genossen“, heißt es in einer Mitteilung der KGS.

In dem Stück geht es um das Mädchen Pauline, die ständig Pech hat. Wie sich herausstellt, wird sie von einem Quastenför geplant, der ihr die ganzen Missgeschicke einbrockt. Das Stück vermittelte den Kindern, dass sie unabhängig von anderen Einflüssen wertvoll sind.

Am 18. März wird an der Grundschule ein Projekttag folgen, an dem die Kinder erfahren, wie Menschen mit Behinderungen den Alltag erleben – der Titel lautet „Ganz normaler Tag“. Für den Mai ist dann ein großes Handwerkerfest in der Schule geplant.

