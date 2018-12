Weinkenner in Radevormwald : Ein gutes Tröpfchen zum Fest

Christiane und Klaus Beschoner mit einem Weinset und Sekt. Sie wissen, welcher Wein zu welchem Gericht gut passt.

Radevormwald Christiane und Klaus Beschoner verkaufen den passenden Wein zum Weihnachtsfest.

Die Weinwelt von Christiane und Klaus Beschoner an der Blumenstraße in der Radevormwalder Innenstadt ist ein Paradies für diejenigen, die auf der Suche nach dem richtigen Wein für eine besondere Gelegenheit sind. Neben ihren Stammkunden entscheiden sich viele andere Konsumenten für Weihnachten und Silvester dazu, den richtigen Wein mit Sorgfalt auszuwählen. Bei Klaus Beschoner ist die Such nach dem „richtigen Tröpfchen“ Herzensangelegenheit. „Wir nehmen uns für unsere Kunden Zeit und haben auch immer ein paar Weine geöffnet, die hier verköstigt werden können“, sagt der Weinhändler.

In dieser Jahreszeit empfiehlt er besonders häufig den Novello. Der Saisonwein passt besonders gut zu Wildfleisch, das in Radevormwald zu den Festtagen häufig auf den Tisch kommt. „Der Novello ist ein junger und frischer Wein, der gut bekömmlich ist und sich sehr weich anfühlt.“ Für Klaus Beschoner ist der Wein der Richtige, der schmeckt. Das klingt simpel, ist aber sein Geheimnis. „Natürlich verkaufen wir hier auch Trends und beraten unsere Kunden, aber letztendlich entscheidet der subjektive Geschmack“, sagt der Weinexperte. Zu hellem Fleisch passt ein Spätburgunder vom Kaiserstuhl sehr gut. Die Rebsorten der Region verkaufen sich in Radevormwald sehr gut. „Der Wein eines Vier-Trauben-Weinhauses macht beim Trinken richtig Spaß. Ich persönlich trinke ihn gerne zu einem Rinderbraten.“Wer an Weihnachten Geflügel serviert, sollte sich die Zeit nehmen, um den richtigen Grauburgunder für sich zu entdecken. Das Weinprojekt „Hand in Hand“ hat es Klaus Beschoner besonders angetan. „Der Grauburgunder entsteht an alten Reben. Ausgebaut ist er mit einer langen Hefelagerung, die dem Wein einen cremigen Schmelz verleiht. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis.“

Info Das Geschäft gibt es seit dem Jahr 2001 Geschäft Die Wein- und Geschenkwelt der Familie Beschoner eröffnet im Juli 2001. Neben Weinen bietet der Laden auch Brände, Liköre und Whisky an. Zudem gibt es ein Sortiment an Feinkost. Kontakt Blumenstraße 7, 42477 Radevormwald, Telefon 02195 69947, E-Mail: info@beschoners-weinwelt.com.



Zu den über 300 Sorten Wein, die an der Blumenstraße verkauft werden, gehört auch der sogenannte Winzer-Sekt, der sich in der Herstellung nicht von Champagner unterscheidet, aber wegen des Ursprungs der Trauben natürlich einen anderen Namen trägt. Die Winzer-Sekte lassen sich sanft und fein trinken und stehen Champagner in nichts nach. Dieses Weinerlebnis ist besonders für den Jahreswechsel beliebt. Im Winter verkaufen Christiane und Klaus Beschoner auch Glühweine. Wer etwas Besonderes zu Weihnachten servieren möchte, entscheidet sich für den Rosé unter den Glühweinen. „Das gibt es ganz neu und ist ein echter Trend. Rosé wurde bisher eigentlich nur im Sommer getrunken, aber jetzt eben auch in warmer Form“, sagt Klaus Beschoner. Er gibt den Hinweis Glühwein auf keinen Fall zum Kochen zu bringen, sondern nur vorsichtig zu erhitzen.