Sana Krankenhaus Radevormwald : Keine Engpässe im Krankenhaus

Radevormwald Die Versorgung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln ist trotz Corona-Pandemie gesichert. Prinzipiell wird der Materialbedarf im Sana Krankenhaus Radevormwald über ein zentrales Bestellportal angefordert.

In der Corona-Zeit gibt es immer mal wieder Meldungen über Engpässe in Krankenhäusern, wenn es um Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel geht. Die Radevormwalder können beruhigt sein, denn in der Klinik gibt es trotz einiger Engpass-Befürchtungen zu Beginn der Pandemie – hervorgerufen durch Handelsbeschränkungen für Import und teilweise irrationale Bevorratung – keinerlei Probleme mit der Materialversorgung. Hierbei geht es vor allem um Mund-Nasen-Schutz, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für das Personal. „Auch jetzt sind alle notwendigen Materialien in ausreichender Menge vorhanden“, berichtet Sana-Sprecher Stefan Mülders.