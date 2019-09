Neuer Blumenladen in Radevormwald : Aus „Blumen Bao“ in Bergerhof wird „Blumenwiese“

Kathrin Giunta ist die neue Besitzerin des Blumengeschäfts an der Elberfelderstraße. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Kathrin Giunta ist die neue Besitzerin des Blumengeschäfts an der Elberfelderstraße in Radevormwald. Sie hat den Laden von „Blumen Bao“ zu „Blumenwiese“ umbenannt und am Samstag ihre offizielle Eröffnung gefeiert.

Von Flora Treiber

Die vergangenen 16 Jahre hat sie bereits in dem traditionsreichen Geschäft in der Ortschaft Bergerhof verbracht. „Das ist hier wie meine zweite Heimat. Ich kenne die Kunden“, sagt die 43-Jährige.

Die Vorbesitzerin Bao Le Klinkenberg hatte den Laden jetzt, weil sie mehr Zeit für ihre Familie braucht, an ihre Mitarbeiterin abgegeben. Den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ist für die Floristin eine aufregende Veränderung. „Das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt, und ich traue es mir zu. Das erste Gespräch über diesen Plan habe ich natürlich mit meinem Mann geführt. Er steht absolut hinter mir und hat mir bei der Renovierung viel geholfen“, sagt Kathrin Giunta.

In den vergangenen Wochen hat sich die Blumenwiese gewandelt. Das Geschäft ist hell, modern eingerichtet und strahlt eine familiäre Atmosphäre aus. „Das ist mir extrem wichtig. Meine Kunden sollen sich bei mir wohl fühlen und keine Scheu haben, einfach mal für einen Plausch vorbeizukommen. Deswegen gibt es bei mir auch eine Beratungsecke.“ Genutzt wird diese, wenn die Blumenwünsche für Beerdigungen, Hochzeiten oder große Feiern besprochen werden müssen.

Als Floristin kümmert sich Kathrin Giunta um alle Wünsche rund um Blumen und Pflanzen. „Unser Tagesgeschäft sind bunte Blumensträuße, mit vielen Rosen, aber auch exotischen und trendigen Blumen“, sagt die Floristin.

Zur Eröffnung kamen am Samstag zahlreiche Stammkunden, Freunde und Verwandte, um sie zu ihrem beruflichen Schritt zu beglückwünschen. Dass sie eines Tages ihren eigenen Blumenladen eröffnet würde, hätte sie nicht immer für möglich gehalten. „Damit man so eine Entscheidung treffen kann, muss vieles stimmen. Das Timing muss richtig sein, aber jetzt hat alles gepasst.“ Zusammen mit einer Mitarbeiterin wird Kathrin Giunta die „Blumenwiese“ mit Leben füllen und an allen Tagen der Woche für ihre Kunden da sein. Das ist die Tradition des Standortes, die sie aufrechterhalten will. „Solange ich mich erinnern kann, war dieses Geschäft sonntags geöffnet, und so soll es bleiben.“

Kathrin Giunta kommt ursprünglich aus Schwelm, hat ihre Ausbildung in Wuppertal absolviert und lebt seit 14 Jahren mit ihrer Familie in Radevormwald. Ihr Geschäft öffnet sie montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, außerdem samstags von 9 bis 13 und sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr.