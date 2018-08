Katholische Kirche mitten in der Rader Innenstadt

Die „Nacht der Musik“ in St. Marien bietet eine gute Gelegenheit, das Gotteshaus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu erfahren. Foto: RP/Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald In der katholischen Kirche in der City gibt es für Besucher viel zu entdecken. Unter dem Altar gibt es eine Krypta.

Der Weg in die katholische Kirche St. Marien in der Radevormwalder Innenstadt wird durch ein mit Weihwasser aufgefülltes Becken gesäumt sowie von der Heiligen Mutter Gottes. In dem Portal der großen Kirche an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße werden Kerzen angezündet und Gebete gesprochen.

Der Hauptraum des Gotteshauses besticht durch seine Großzügigkeit und die klassische, aber zurückhaltende Gestaltung. Durch den Mittelgang geht man direkt auf den Altar zu, hinter dem eine große künstlerische Kreuzdarstellung hängt. Frank Barlag, seit diesem Jahr Küster der katholischen Kirchengemeinde, war auf den ersten Blick von der Kirche beeindruckt. „Mir gefällt die Mischung aus dem sachlichen Kirchenraum und den sehr bunten Fenstern. Das habe ich so in keiner anderen Kirche gesehen“, sagt er.

Neben dem Altar stehen in der katholischen Kirche ein weiterer Tisch und ein Lesepult, von dem aus der Bibel vorgelesen wird. Unter dem Altar befindet sich eine voll eingerichtete Krypta, die man über eine Tür am Rande des Kirchenschiffs erreicht. Dieser Raum wird nur noch selten von der Gemeinde genutzt, ist aber auch mit vielen einmaligen Elementen ausgestattet. „Die Atmosphäre ist hier intimer und familiärer. Mir gefallen die runden, bunt verglasten Fenster sehr“, sagt Barlag.

Möbliert ist die Kirche mit schweren Holzbänken, die auch die Möglichkeit geben, vor Gott zu knien. In dem Bereich neben dem zentralen Kirchraum, eröffnen sich in dem Gotteshaus der Raum der ehemaligen Kapelle, bevor die Kirche in den 1950er Jahren erweitert wurde. Damals erfuhr die Gemeinde einen großen Zuwachs. In der Taufkapelle steht in der meisten Zeit des Jahres die Osterkerze, die mit ihren aufwendigen Verzierungen deutlich von den anderen Kerzen zu unterscheiden ist. Zu besonderen Feiertagen oder zu Trauungen und Beerdigungen wird die Kerze angezündet.