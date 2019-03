Radevormwald: Kathi Hentzschel erhält den Rheinlandtaler

Radevormwald Die Naturschützerin gehört ebenso zu den diesjährigen Preisträgern wie Hape Kerkeling.

(s-g) Der Landschaftsverband Rheinland hat am Donnerstag die Namen der Frauen und Männer verkündet, die in diesem Jahr den Rheinlandtaler erhalten werden. Diese Auszeichnung wird an Menschen verliehen, die sich im Ehrenamt besonders ausgezeichnet haben.