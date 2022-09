„OBKarriere“ am Samstag in Gummersbach : Karrieremesse für Schüler der weiterführenden Schulen

„OBKarriere“ am Samstag in Gummersbach

Wollen mit der OBKarriere ein passgenaues Angebot für Oberstufenschüler in der Region anbieten: Claudia Fuchs und Frank Herhaus Foto: OBK

Oberberg 50 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen präsentieren sich mit ihren Ausbildungs- und Studienangeboten und stehen für einen ersten persönlichen Kontakt zur Verfügung.

Die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf/Studium und die TH Köln, Campus Gummersbach, laden zur „OBKarriere“ ein. Die Messe zur Studien- und Berufsorientierung findet zum dritten Mal statt: am Samstag, 3. September, 10 bis 14 Uhr, auf dem Steinmüllergelände in Gummersbach. Die Messe ist eine Karrieremesse für Schüler der weiterführenden Schulen, die das Abitur oder das Fachabitur anstreben.

Auch Planungsdezernent Frank Herhaus ist vom Konzept überzeugt: „Die beiden Veranstaltungen 2018 und 2019 waren bereits ein voller Erfolg. Allzu oft haben Schulabgänger noch gar keine genaue Vorstellung davon, was sie im späteren Berufsleben erwartet. Die OBKarriere zeigt, welche vielfältigen Möglichkeiten unsere Region in den Bereichen Ausbildung und Studium bietet und trägt zur Entscheidungsfindung der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Berufswahl bei. Für Unternehmen bietet sich eine gute Chance, mit potenziellen Mitarbeitern in Kontakt zu treten und aktiv um Nachwuchs zu werben.“