Hinweise vom Ordnungsamt in Radevormwald Hilfe bei Belästigungen während des Karnevalszuges

Das Ordnungsamt richtet außerdem deutliche Bitten an alle Teilnehmer: Am Samstag soll wegen der öffentlichen Sicherheit in Gastronomiebetrieben und Kiosken, in denen Getränke verkauft werden, im direkten Umfeld der Veranstaltung auf die Ausgabe von Getränken in Glasbehältern verzichtet werden. Darüber hat das Ordnunsgamt auch schriftlich informiert.