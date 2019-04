Jahreshauptversammlung : „Rua Kapaaf“ zieht Fünf-Jahres-Bilanz

Vorstandsmitglieder mal in Zivil und nicht in närrischer Kluft (von links): Sabine Dziables, Martin Fröse, Dirk Finger und Stefan Zirngibl. Foto: Sigrid Augst-Hedderich

Radevormwald Der Gründer Thomas Lorenz erklärte, die Entwicklung des Karnevalsvereins habe die Erwartungen übertroffen.

Ein närrischer Ruf eröffnete zwar nicht die Hauptversammlung am Samstagabend im Mehrzweckraum des Bürgerhauses. Doch zumindest die Uhrzeit, mit der die Sitzung begann – 19.11 Uhr – ließ närrische Art erkennen. Dirk Finger, Präsident der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ begrüßte die Mitglieder und gab direkt das Wort weiter an seinen Vorgänger Thomas Lorenz. Der Gründer und Kopf des Vereins zog nicht nur Bilanz des vergangenen Jahres, sondern stellte gleich die fünfjährige Vereinsgeschichte in den Fokus. „Zu Anfang haben wir uns Sorgen machen müssen, ob wir den Vorraum des Bürgerhauses mit Menschen gefüllt bekommen. Im zweiten Jahr füllte sich der ganze Saal bereits und ab dem dritten Jahr ist unser Karneval schon sein Selbstläufer“, hob er hervor. Das damalige Konzept einer bunten und fröhlichen Karnevalsfeier mit namhaften Künstlern aus dem Kölner Raum sei aufgegangen.