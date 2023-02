Karneval im Oberbergischen Kreis „Rua Kapaaf“ bringt Landrat närrische Grüße

Aus dem Festsaal der Orangerie schallte es fröhlich und immer wieder „Oberberg Alaaf “! Hagt lobte die Tollitäten, die mit ihren Vereinsmitgliedern während der „dollen Tage“ für eine gute Zeit bei den oberbergischen Jecken sorgen. Und der Landrat bedankte sich bei den vielen ehrenamtlich Aktiven und vorab auch bei der Polizei, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie den Mitarbeitern der Ordnungsämter für ihren Einsatz an den närrischen Tagen. Er appellierte an die Jecken, im bunten Treiben in den Festsälen und auf der Straße auch mal ein Danke an diese Sicherheitskräfte zu richten und wünschte allen viel Spaß in der närrischen Session.