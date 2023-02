Karnevalszug zieht durch Radevormwald Hochstimmung in der Stadt auf der Höhe

Da Anfang Februar fast alle Corona-Beschränkungen in Nordrhein-Westfalen weggefallen sind, sah man am Samstag so gut wie keine Mund-Nase-Masken mehr, dafür um so mehr karnevalistische Maskierungen. Die Gruppe des SC 08 hatte sich nach ihren Vereinsfarben blau gewandet, in Blumenfarben „blühten“ dagegen die Teilnehmer des RTV. Die „Wilde 13“, die bereits 2020 mit einem ausgefallenen Rokoko-Kostüm ein Hingucker war, hatte sich wieder etwas Originelles ausgedacht: Verkleidet als Garnrollen und gespickt mit „Stecknadeln“ schlossen die Damen und Herren nahtlos an ihren Erfolg von vor drei Jahren an. Zu den Fußgruppen gehörten auch das Familienzentrum Kottenstraße, das sich mit witzigen Tierkostümen ausstaffiert hatte, und die Elterninitiative Kinderhaus Pusteblume.