Karibische Tage in Radevormwald

Radevormwald Vom 23. bis 26. August heißt es im Ortskern wieder „Rade karibisch“. Sand wird aufgeschüttet, um ein echtes Urlaubsgefühl zu schaffen. Exotische Musik und Spezialitäten sowie ein Beachvolleyball-Turnier erwarten die Besucher.

Die „Beachprojekt Veranstaltungs GmbH“ aus Dortmund organisiert das mehrtägige Ereignis. Nicht nur in Radevormwald wird der Sand großflächig verteilt, die Mitarbeiter veranstalten in diesem Jahr ähnliche Events in 20 deutschen Städten. Inzwischen ist man bei der Firma so routiniert beim Schaffen der Strandatmosphäre, dass der Sand am gleichen Tag aufgehäuft wird, an dem die Feier beginnt. Bürgermeister Johannes Mans wird am Donnerstag, 23. August, um 16 Uhr das karibische Festival eröffnen. Ein Spaß für Kinder und Erwachsene ist das „Kokosnuss-Boccia“, das auch am Tag darauf angeboten wird. Bei einem karibischen Motto darf der Rum nicht fehlen, also gibt es am Eröffnungstag um 17 Uhr ein großes „Rumtasting“, bei dem für 15 Euro zehn verschiedene Sorten probiert werden können, von Klassikern bis zu Spezialitäten. Ab 18 Uhr spielt die Reggae-Band „Roots“. Die Musiker sind zum ersten Mal in Rade dabei.