Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald : Kandidaten-Check für Landtagswahl in der Kirche

Radevormwald Die Initiative zu der Vorstellungs- und Fragerunde in der reformierten Kirche am Markt ging von der Gruppe der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus.

Politik kommt in die Kirche: Die für Radevormwald zuständigen Kandidaten für die Landtagswahl in NRW am Sonntag, 15. Mai, stellen sich den Fragen der Radevormwalder Bürger. Am Samstag, 12. März, ab 11.30 Uhr kommen Jens-Peter Nettekoven (CDU) und Sven Wolf (SPD) auf Einladung von Pfarrer Dr. Dieter Jeschke zu einer Vorstellungs- und Fragerunde in die reformierte Kirche am Markt. Die Initiative dazu ging von der Gruppe der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus. „Wir haben uns im Unterricht mit demzweiten Kinderrechtereport der UNO beschäftigt, denn zum christlichen Glauben gehört nach unserer Überzeugung auch das Engagement für die Gesellschaft dazu“, sagt Jeschke. „Wir haben viel diskutiert über das Recht auf Bildung. Die Konfis haben ihre Erfahrungen der Corona-Zeit eingebracht und eine Liste mit Vorschlägen, Ideen und Wünschen erstellt.“ Nettekoven und Wolf hätten sich sofort bereiterklärt, die Liste der Jugendlichen entgegenzunehmen und sich den Fragen und Anliegen aller Bürger zu stellen. Angefragt für eine Teilnahme ist auch der Kandidat der FDP, der Grünen-Kandidat David Schichel hat zugesagt.