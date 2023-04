Ökumene in Radevormwald Kalter und doch herzlicher Kreuzweg

Noch sei der ökumenische Kreuzweg übrigens die einzige Veranstaltung, die am Kreuz stattfinden würde. „Das muss aber nicht sein, wir hatten auch schon viele Ideen dafür. Und künftig könnten da auch andere Veranstaltungen ausgerichtet werden“, sagt Reinecke. „Das Kreuz steht aber natürlich nicht nur einfach so in der Landschaft, es ist ein deutliches und weithin sichtbares Zeichen für die Ökumene in Radevormwald“, sagt Wittwer, der auch der Sprecher für die Ökumene in der Stadt ist. Das Besondere an dem großen Kreuz ist, dass es noch ein zweites und kleineres Kreuz gibt, das am Ende des Kreuzwegs in das große eingesetzt wird. Das kleine Kreuz ist bereits etwa 1,70 Meter groß – und ziemlich schwer, gleich wird es die etwa zwei Kilometer Strecke vom Parkplatz in Önkfeld bis zum Ökumenischen Kreuz getragen.