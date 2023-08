Drei Baumaßnahmen in Radevormwald Kaffee, Wohnen und Photovoltaik

Gewerbegebiet Röntgenstraße

Die Kaffeerösterei Drago Mocambo will ihren Betrieb an der Röntgenstraße auf eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche von etwa 9000 Quadratmeter erweitern. Die entsprechende Planung für das Radevormwalder Unternehmen hat das Kölner Architekturbüro H+B Stadtplanung übernommen, dessen Geschäftsführer Dieter Beele über den neuesten Stand berichtete. Eine minimale Lageveränderung in der Planung musste aufgrund von Glasfaserleitungen vorgenommen werden. „Keine große Sache“ urteilte der Fachmann. Alle anderen Prüfungen seien bislang positiv für Mocambo ausgefallen. So erfülle die Planung den vorgegebenen Schallschutz von 300 Metern Abstand zum nächsten Wohngebiet bei weitem. „Wir liegen mit mehr als 400 Metern sogar noch darüber“, erklärte Beele. Auch die Artenschutzprüfung habe ergeben, dass es in diesem Bereich durch das Bauprojekt keine Verletzungen gebe. Im Randbereich des Unternehmens zur nächsten Wohneinheit würde eine Sichtschutzhecke als Teil der Ausgleichsfläche angerechnet, ebenso wie die geplante Dachbegrünung des Gebäudes. Eine gänzlich neue Situation ergebe sich durch fehlende Ausgleichsflächen in der Stadt und im Kreis. Bei jedem Bauprojekt, bei dem Fläche neu versiegelt wird, braucht es eine entsprechende Ausgleichsfläche, die in der Regel entweder auf dem Gelände selbst durch entsprechende Begrünung hergestellt wird, oder im Stadtgebiet. Weil hier aber entsprechende Flächen fehlen, ist das Architekturbüro nun im Austausch mit zwei Flächenagenturen, um möglicherweise im Rheinisch-Bergischen Schiefergebirge, also im Sauerland, die benötigte Fläche zum Ausgleich zu erwerben und mit einem naturnahen Mischwald aufzuforsten.