Halloween-Haus in Radevormwald Käpt’n Halloween legt in Radevormwald an

In vielen Städten sind in diesen Tagen Häusern zu bewundern, die mit grinsenden Kürbissen und anderer Gruseldeko ausgestattet ist. Für den Garten des „Paulisch Mansion“, wie es auf einem Schild steht, hat sich das Ehepaar ein besonderes Motto gewählt: Die Dekoration ist diesmal der Filmreihe „Fluch der Karibik“ mit Johnny Depp nachempfunden. Darin spielen untote Seeleute bekanntlich eine große Rolle. Und so steht ein Gerippe am Steuer, und in der Piraten-Kaschemme wird ein Rum serviert, der sogar Tote aufweckt. Und stilecht weht die Piratenflagge, der „Jolly Joker“, über dem Grundstück.