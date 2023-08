Schlossmacher-Galerie in Radevormwald „Jysk“ eröffnet am Montag um 9 Uhr

Dass es bei „Jysk“ längst nicht mehr nur um Betten geht, entdeckt der Kunde sofort, wenn er das neue Geschäft betritt. Hier warten nicht etwa Bettgestelle, Kopfkissen und Nachttischschränkchen auf zahlungswillige Kundschaft, sondern Themen wie „Dining“ und „Living“. „Der Tag beginnt mit Essen“, sagt Kamppeter und schmunzelt. Nach dem Re-Branding der Marke vom „Dänischen Bettenlager“ hin zu „Jysk“ habe sich das international agierende Unternehmen nochmals eine deutliche Qualitätssteigerung auch bei der Produktauswahl auf die Fahnen geschrieben. Eingerichtet werden neue Läden nach einem detaillierten Plan, der den jeweiligen Filialleitern aber innerhalb der einzelnen Themenbereiche viel Gestaltungsraum lässt. Und so finden sich im Eingangsbereich der neuen Filiale Esstische und entsprechend passende Dekoartikel für ein ansprechendes Ess-Erlebnis. Es folgen Haustextilien, Kissen, Teppiche und Bezüge. Dann findet der Kunde auch Bettwäsche, Oberbetten, Kissen und ein Matratzenstudio. Die entsprechenden Matratzen sollten am Donnerstag in Radevormwald eintreffen. Zum Sortiment hier gehören auch Kleiderschränke und Nachttische und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten. „Kunden können sich hier auch entsprechende Kopfteilmuster von den Betten anschauen“, sagt Kamppeter. Kommoden und ein Lampenregal finden sich am Treppenaufgang in die erste Etage. Dort fällt sofort die Gaube samt heller Fensterfront auf, in der Gästebetten und Kommoden zu finden sind und von denen die Kunden einen schönen Blick nach draußen werfen können. Im Bereich „Office“ stehen Regale (auch für Schuhe) sowie Schreibtische. Und fürs Badezimmer bietet „Jysk“ auch jede Menge Zubehör. Und damit die Kunden nicht unnötige Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, gibt es Artikel, die nicht lästig aus dem Lager geholt werden müssen, sondern unter einem Anschauungsexemplar verpackt im Karton im Regal darunter liegen. Im Obergeschoss finden Kunden neben Rollos und Plissees auch Wachstücher für den Tisch.