Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft Junge Union schlägt Public Viewing auf Marktplatz vor

Die Junge Union schlägt vor, dass das deutsche Achtelfinalspiel bei der Fußball-Europameisterschaft am kommenden Samstag, 29. Juni, Anpfiff: 21 Uhr, auf dem Marktplatz kostenlos und unter freiem Himmel verfolgt werden kann – und zwar im Zuge des zeitgleich stattfindenden Weinfestes. „Hier könnte die städtische Leinwand aufgestellt werden, die bereits beim Feierabendmarkt in Nutzung war“, heißt es in dem Vorschlag.