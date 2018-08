Jugendliche aus Oberberg auf Borkum

Oberberg Jugendliche aus dem Oberbergischen Kreis verbringen noch bis zum Ende der Woche eine Ferienfreizeit auf Borkum. Organisiert hat sie der Kreissportbund.

21 Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren aus dem Oberbergischen Kreis nehmen noch bis Ende der Woche am „Fun- & Action-Camp“ auf Borkum teil. Auf die elf Mädchen und zehn Jungen wartete schon zu Beginn ein ganz besonderes Ereignis: Der Kampf gegen die Gezeiten. Dabei galt es, ein selbstgebautes Sandschiff gegen das aufsteigende Wasser zu verteidigen. In einer Gruppe von insgesamt 50 Personen traten die Oberberger gegen drei weitere Teams an. Während die Flut immer näher rückte, schaufelten die Teilnehmer ohne Ende Sand, damit ihr Mast nicht ins Wasser stürzte. Einige betätigten sich als Wellenbrecher. Nach mehr als drei Stunden tapferen Kämpfens, sank das Schiff in den Wellen des Rettungskreuzers – und das Team der Sportjugend sicherte sich einen zweiten Platz.